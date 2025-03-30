Мишустин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Председатель правительства отметил, что с помощью сотрудничества мусульманской общины и государства осуществляются благотворительные проекты. Мишустин также обратил внимание на деятельность исламской общины, связанную с формированием у молодого поколения уважения к семейным ценностям и людям старшего поколения, а также на миссию мусульман, направленную на оказание помощи участникам специальной военной операции.