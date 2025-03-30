Мишустин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к российским мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам и поздравил с этим днём, отметив, что исламская община России делает многое для сохранения традиций религии и продвижения её истинных ценностей.
«Примите мои искренние поздравления с Ураза-байрамом. Этот праздник знаменует окончание священного месяца Рамадан, который стал для мусульман временем духовного очищения, молитв, упрочения веры», — говорится в послании, размещённом на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).
Председатель правительства отметил, что с помощью сотрудничества мусульманской общины и государства осуществляются благотворительные проекты. Мишустин также обратил внимание на деятельность исламской общины, связанную с формированием у молодого поколения уважения к семейным ценностям и людям старшего поколения, а также на миссию мусульман, направленную на оказание помощи участникам специальной военной операции.
Премьер-министр подчеркнул, что указанные усилия заслуживают особого уважения. Кроме того, председатель правительства пожелал благополучия и здоровья верховному муфтию России Талгату Таджуддину и всем российским мусульманам.
Напомним, ранее исламовед, востоковед, ведущий научный сотрудник Академии наук Татарстана Азат Ахунов в беседе с aif.ru напомнил, что Ураза-байрам символизирует завершение священного месяца Рамазан, в течение которого верующие должны воздерживаться от еды, питья и мирских удовольствий от рассвета до заката, стремясь к духовному росту и близости к Аллаху.
Он также рассказал, что перед началом этого праздника каждый мусульманин обязан выплатить милостыню, которая помогает нуждающимся присоединиться к торжеству.