Трамп выразил абсолютную уверенность в получении США Гренландии

Американский президент Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что Соединенные Штаты получат Гренландию в собственность. Об этом Трамп рассказал в беседе с телеканалом NBC News.
«Мы получим Гренландию. Да, на 100%», — сказал американский глава на вопрос о том, уверен ли он в достижении подобной цели.
При этом глава американской администрации отметил, что вероятность достижения цели дипломатическим путем остается высокой, однако не стал полностью снимать с повестки дня военный вариант.
Отвечая на вопрос о возможных международных последствиях, Трамп заявил, что не придает этому значения. При это американский глава подчеркнул, что главная цель — глобальная безопасность и мощь Америки.
Ранее американский лидер в очередной раз подчеркнул, что присоединение Гренландии к США — безальтернативно.