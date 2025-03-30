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Трамп выразил абсолютную уверенность в получении США Гренландии

Трамп заверил в 100% получении Гренландии в собственность США.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что Соединенные Штаты получат Гренландию в собственность. Об этом Трамп рассказал в беседе с телеканалом NBC News.

«Мы получим Гренландию. Да, на 100%», — сказал американский глава на вопрос о том, уверен ли он в достижении подобной цели.

При этом глава американской администрации отметил, что вероятность достижения цели дипломатическим путем остается высокой, однако не стал полностью снимать с повестки дня военный вариант.

Отвечая на вопрос о возможных международных последствиях, Трамп заявил, что не придает этому значения. При это американский глава подчеркнул, что главная цель — глобальная безопасность и мощь Америки.

Ранее американский лидер в очередной раз подчеркнул, что присоединение Гренландии к США — безальтернативно.