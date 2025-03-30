Финансист напомнила россиянам о схемах мошенничества со СНИЛС: как злоумышленники получают доступ к личным данным

Россияне могут лишиться всей конфиденциальной информации, потеряв доступ к аккаунту на Госуслугах. Мошенники разрабатывают различные ухищренные схемы для получения номера СНИЛС жертвы. Имея только его, злоумышленники могут взломать аккаунт на Госуслугах. Об этом предупредила россиян доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова, передает «Прайм».
С помощью «Госуслуг» аферисты могут авторизоваться и на других сайтах. Так они получат доступ ко всем необходимым данным. Ольга Леонова напомнила, что граждане не должны говорить кому-то номер СНИЛС без особой надобности. Его можно сообщить, например, сотрудникам полиции, если поступит такой запрос.
«Пока владелец аккаунта сменит пароль, мошенники успеют оформить несколько кредитов или запросить налоговый вычет через сайт ФНС на свои счета», — предупредила Ольга Леонова.
Злоумышленники также обманывают жителей, придумывая фейковые законы о допустимом количестве питомцев, содержащихся в квартире. Злоумышленники угрожают хозяевам, превышающим выдуманный лимит.