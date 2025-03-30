Финансист напомнила россиянам о схемах мошенничества со СНИЛС: как злоумышленники получают доступ к личным данным

С помощью «Госуслуг» аферисты могут авторизоваться и на других сайтах. Так они получат доступ ко всем необходимым данным. Ольга Леонова напомнила, что граждане не должны говорить кому-то номер СНИЛС без особой надобности. Его можно сообщить, например, сотрудникам полиции, если поступит такой запрос.