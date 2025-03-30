NBC News: легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте

В штате Миннесота произошло ЧП. Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Бруклин-парк. Инцидент случился 29 марта около 20:20 по Москве. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Самолет упал на жилой дом. В здании начался крупный пожар. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Пока не ясно, сколько человек находилось на борту.
При этом, по данным канала, жители дома не пострадали. Они успели эвакуироваться. Члены Национального совета Соединенных Штатов по безопасности на транспорте приступили к расследованию обстоятельств катастрофы.
Подобный инцидент произошел в Австралии. Во время авиашоу один из самолетов разбился. Пилот попытался выполнить опасный трюк, но не справился с управлением. Судно потерпело крушение. Пилота доставили в больницу в тяжелом состоянии.