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Юрист Хаминский: с 1 сентября начнет действовать новый противопожарный режим

Россиянам рассказали об обновленном противопожарном режиме с 1 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В России 1 сентября введут обновленный регламент противопожарной безопасности. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский, руководящий центром правопорядка Москвы и Подмосковья, в беседе с РИА Новости.

Новые нормы установят правила для: организации костров в городских парках, процедуры сжигания отходов, курения в потенциально опасных зонах и проведения эвакуационных мероприятий при пожарах.

«Помимо устранения избыточного регулирования, новые правила наконец-то урегулировали вопрос с многочисленными случаями использования костров на пикниках в городских парках, а также со сжиганием мусора на придомовых территориях», — уточнил Хаминский.

Теперь на территориях общего пользования и частных участках, расположенных в границах населенных пунктов, разрешается разводить огонь для приготовления пищи и утилизировать отходы путем сжигания только в специально оборудованных зонах.

Ранее KP.RU рассказал о том, какие российские законы вступят в силу с 1 апреля.