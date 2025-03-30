Батарейки, аккумуляторы и строительный мусор: россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию отходов

Категорически запрещено выбрасывать на свалку и батарейки. В их составе содержатся свинец, цинк и другие вещества, отравляющие почву и воду. Кроме того, нельзя выбрасывать крупную бытовую технику, старые шины и мебель. За нарушение запрета полагается штраф от 2 тысяч рублей.