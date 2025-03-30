Батарейки, аккумуляторы и строительный мусор: россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию отходов

Все отходы нужно утилизировать с умом. Не каждую вещь можно отнести на свалку. Так, например, за выброс строительного мусора в контейнерный бак россиянин получит штраф. Об этом напомнил юрист Евгений Корнеев, пишет «Прайм».
Категорически запрещено выбрасывать на свалку и батарейки. В их составе содержатся свинец, цинк и другие вещества, отравляющие почву и воду. Кроме того, нельзя выбрасывать крупную бытовую технику, старые шины и мебель. За нарушение запрета полагается штраф от 2 тысяч рублей.
«Строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер. Необходимо заключить договор с организацией, имеющей лицензию на транспортирование отходов I — IV классов опасности», — дополнил Евгений Корнеев.
Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы и за нарушение правил проезда гужевого транспорта через железнодорожные пути, а также выпас скота вблизи путей. Сумма может возрасти в 10 раз.