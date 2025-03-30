Юрист Хаминский: с 1 апреля можно получить штраф за иностранные права

Иностранцы, получившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство России до 1 апреля 2024 года, с начала этого месяца рискуют быть оштрафованными на сумму до 15 тыс. рублей, если будут управлять автомобилем с водительским удостоверением другого государства. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, возглавляющий центр правопорядка в Москве и Московской области, в разговоре с РИА Новости.