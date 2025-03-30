Юрист Хаминский: с 1 апреля можно получить штраф за иностранные права

Иностранцы, получившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство России до 1 апреля 2024 года, с начала этого месяца рискуют быть оштрафованными на сумму до 15 тыс. рублей, если будут управлять автомобилем с водительским удостоверением другого государства. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, возглавляющий центр правопорядка в Москве и Московской области, в разговоре с РИА Новости.
«Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 12.7 КоАП, а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — пояснил эксперт.
Как пояснил юрист, в 2023 году были приняты поправки в федеральный закон о безопасности дорожного движения. Так, согласно новым нормам, иностранцы, оформившие ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, должны обменять свои зарубежные водительские удостоверения на российские.
Подобные правила также распространяются на граждан России, которые въехали в страну до указанной даты — момента вступления закона в силу. При этом документ предусматривает, что иностранные права теряют силу для управления транспортными средствами на территории РФ через год после начала действия закона.
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