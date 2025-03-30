До +14 градусов будет в воскресенье на Южном Урале

Между прочим, 30 марта 2025 года отмечают день Алексея Теплого. Согласно народным приметам, сегодня следует экономить воду. Ее можно использовать только для приготовления пищи, а мыться и стирать белье нельзя. Нарушивших правило ждут 40 бед.