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До +14 градусов будет в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 30 марта, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 56% 760 мм рт. ст. +17°

В воскресенье, 30 марта, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 30 марта, у Александра, Алексея, Виктора, Гавриила, Макара, Павла.

Между прочим, 30 марта 2025 года отмечают день Алексея Теплого. Согласно народным приметам, сегодня следует экономить воду. Ее можно использовать только для приготовления пищи, а мыться и стирать белье нельзя. Нарушивших правило ждут 40 бед.