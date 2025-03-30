До +14 градусов будет в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 30 марта, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 30 марта, у Александра, Алексея, Виктора, Гавриила, Макара, Павла.
Между прочим, 30 марта 2025 года отмечают день Алексея Теплого. Согласно народным приметам, сегодня следует экономить воду. Ее можно использовать только для приготовления пищи, а мыться и стирать белье нельзя. Нарушивших правило ждут 40 бед.