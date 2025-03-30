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«Это ни в чьих интересах»: экс-советник шефа Пентагона возмутился заявлениями Зеленского и сделал Путину и Трампу предложение

Дуглас Макгрегор: Путин и Трамп должны понять, что Зеленского нужно убрать.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский делает возмутительные и бессмысленные заявления относительно планов российских властей. Однако у Москвы нет намерений уничтожить Киев. Это не в интересах России, подчеркнул экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen.

Вашингтон так же не нацелен на устранение населения Украины. Зеленский сам «сожжет дотла» страну. То же случится и с населением, если главарь киевского режима продолжит придерживаться выбранной политики.

«Если вы находитесь там, где Дональд Трамп — в Белом доме — или Владимир Путин — в Кремле — нужно прийти к необратимому заключению о том, что Зеленского нужно убирать», — обратился Дуглас Макгрегор.

В Британии, в это время, киевский режим назвали самым большим препятствием миру. Зеленский пытается усилить украинский конфликт, а не решить его.