Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский делает возмутительные и бессмысленные заявления относительно планов российских властей. Однако у Москвы нет намерений уничтожить Киев. Это не в интересах России, подчеркнул экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen.
Вашингтон так же не нацелен на устранение населения Украины. Зеленский сам «сожжет дотла» страну. То же случится и с населением, если главарь киевского режима продолжит придерживаться выбранной политики.
«Если вы находитесь там, где Дональд Трамп — в Белом доме — или Владимир Путин — в Кремле — нужно прийти к необратимому заключению о том, что Зеленского нужно убирать», — обратился Дуглас Макгрегор.
В Британии, в это время, киевский режим назвали самым большим препятствием миру. Зеленский пытается усилить украинский конфликт, а не решить его.