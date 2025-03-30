Сийярто: Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре РФ атакой на суверенитет

Он также пояснил, что в последние месяцы возникли серьезные сложности из-за украинских атак на нефтепровод «Дружба» и сопутствующую инфраструктуру. По мнению Сийярто, это неоднократно приводило к перебоям в нефтяных поставках, вплоть до полной их остановки на несколько суток.