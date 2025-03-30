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Сийярто: Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре РФ атакой на суверенитет

В Венгрии назвали удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет страны.

Источник: Комсомольская правда

Будапешт рассматривает любые удары по энергетическим объектам, обеспечивающим поставки российских энергоресурсов, как посягательство на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости.

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», — пояснил Сийярто.

Он также пояснил, что в последние месяцы возникли серьезные сложности из-за украинских атак на нефтепровод «Дружба» и сопутствующую инфраструктуру. По мнению Сийярто, это неоднократно приводило к перебоям в нефтяных поставках, вплоть до полной их остановки на несколько суток.

Ранее ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.