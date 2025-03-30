Сийярто: Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре РФ атакой на суверенитет

Будапешт рассматривает любые удары по энергетическим объектам, обеспечивающим поставки российских энергоресурсов, как посягательство на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости.
«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», — пояснил Сийярто.
Он также пояснил, что в последние месяцы возникли серьезные сложности из-за украинских атак на нефтепровод «Дружба» и сопутствующую инфраструктуру. По мнению Сийярто, это неоднократно приводило к перебоям в нефтяных поставках, вплоть до полной их остановки на несколько суток.
Ранее ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.