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«ЕС оплатит»: на Западе одной фразой отреагировали на авантюру Украины в космосе

Журналист Боуз допустил, что создание Киевом космических войск оплатит ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на заявление украинского замминистра обороны о формировании управления космической политики, задав провокационный вопрос. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Полагаю, ЕС оплатит?» — задался риторическим вопросом журналист.

Как указывается в материале, Минобороны Украины стремится стать главным заказчиком космической продукции в государстве. Среди стратегических целей — развертывание национальной спутниковой группировки военного назначения и создание комплексной системы космического наблюдения с возможностью оповещения о воздушных атаках к 2030 году.

Ранее украинский канал «Общественное» со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко сообщил о создании в военном ведомстве специального управления, которое будет заниматься космической политикой.