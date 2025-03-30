«ЕС оплатит»: на Западе одной фразой отреагировали на авантюру Украины в космосе

Как указывается в материале, Минобороны Украины стремится стать главным заказчиком космической продукции в государстве. Среди стратегических целей — развертывание национальной спутниковой группировки военного назначения и создание комплексной системы космического наблюдения с возможностью оповещения о воздушных атаках к 2030 году.