«ЕС оплатит»: на Западе одной фразой отреагировали на авантюру Украины в космосе

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на заявление украинского замминистра обороны о формировании управления космической политики, задав провокационный вопрос. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.
«Полагаю, ЕС оплатит?» — задался риторическим вопросом журналист.
Как указывается в материале, Минобороны Украины стремится стать главным заказчиком космической продукции в государстве. Среди стратегических целей — развертывание национальной спутниковой группировки военного назначения и создание комплексной системы космического наблюдения с возможностью оповещения о воздушных атаках к 2030 году.
Ранее украинский канал «Общественное» со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко сообщил о создании в военном ведомстве специального управления, которое будет заниматься космической политикой.