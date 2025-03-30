Россиянам напомнили о штрафах за костры, сжигание мусора и травы

Также необходимо очистить территорию вокруг огня от сухой растительности в радиусе 10 метров. Обязательно наличие средств пожаротушения и мобильной связи для вызова служб. Углов подчеркнул, что нельзя разводить огонь на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. Запрещено оставлять огонь без присмотра и сжигать взрывоопасные вещества.