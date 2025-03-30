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Пентагон распространил секретные данные: «Китай — единственная постоянная угроза для Минобороны США»

Глава Пентагона Хегсет назвал конфликт с КНР главной угрозой для ВС США.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт Вашингтона и Пекина из-за Тайваня стал приоритетом для Вооруженных сил США. Такая информация содержится в обнародованном документе «Временное стратегическое руководство по национальной обороне». В своем руководстве глава Пентагона Пит Хегсет назвал Китай постоянной угрозой для Соединенных Штатов, пишет газета The Washington Post.

Секретные материалы обнародовали в середине марта. Руководство Пита Хегсета отличается от тех, что выпускали предыдущие министры обороны США. Глава Пентагона рассмотрел возможное вторжение на Тайвань в качестве приоритетного сценария.

«Китай — единственная постоянная угроза для министерства обороны США», — привели слова Пита Хегсета в статье.

Главу Минобороны США, между тем, записали в российские шпионы. Паблики распространяют информацию об имеющейся у Пита Хегсета почте mail.ru. Она привязана к российскому номеру.