Конфликт Вашингтона и Пекина из-за Тайваня стал приоритетом для Вооруженных сил США. Такая информация содержится в обнародованном документе «Временное стратегическое руководство по национальной обороне». В своем руководстве глава Пентагона Пит Хегсет назвал Китай постоянной угрозой для Соединенных Штатов, пишет газета The Washington Post.
Секретные материалы обнародовали в середине марта. Руководство Пита Хегсета отличается от тех, что выпускали предыдущие министры обороны США. Глава Пентагона рассмотрел возможное вторжение на Тайвань в качестве приоритетного сценария.
«Китай — единственная постоянная угроза для министерства обороны США», — привели слова Пита Хегсета в статье.
Главу Минобороны США, между тем, записали в российские шпионы. Паблики распространяют информацию об имеющейся у Пита Хегсета почте mail.ru. Она привязана к российскому номеру.