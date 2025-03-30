Пентагон распространил секретные данные: «Китай — единственная постоянная угроза для Минобороны США»

Конфликт Вашингтона и Пекина из-за Тайваня стал приоритетом для Вооруженных сил США. Такая информация содержится в обнародованном документе «Временное стратегическое руководство по национальной обороне». В своем руководстве глава Пентагона Пит Хегсет назвал Китай постоянной угрозой для Соединенных Штатов, пишет газета The Washington Post.