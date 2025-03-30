Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

В своем послании Володин отметил, что соблюдение нравственных ценностей, сохранение многовековых традиций и богатого культурного наследия играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога и воспитании подрастающего поколения. Праздник Ураза-байрам, по его словам, символизирует духовное обновление, стремление к милосердию и совершенствованию.