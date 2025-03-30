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Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Как отметил Володин, праздник Ураза-байрам символизирует верность идеалам милосердия и сострадания.

Источник: Аргументы и факты

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, отправил поздравительную телеграмму Талгату Таджуддину, председателю Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), и выразил свои поздравления всем мусульманам России по случаю праздника Ураза-байрам и завершения месяца Рамадан.

Он подчеркнул важность вклада мусульманской общины в укрепление взаимопонимания и доверия в российском обществе.

В своем послании Володин отметил, что соблюдение нравственных ценностей, сохранение многовековых традиций и богатого культурного наследия играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога и воспитании подрастающего поколения. Праздник Ураза-байрам, по его словам, символизирует духовное обновление, стремление к милосердию и совершенствованию.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления российским мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан. В обращении отмечается, что этот древний праздник, почитаемый мусульманами во всем мире, символизирует стремление к духовному совершенствованию, милосердию и состраданию.