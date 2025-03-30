Доцент Леонова: взломщики аккаунтов «Госуслуг» могут использовать СНИЛС

Преступники научились взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», используя страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) его владельца, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Она предупредила, что после получения доступа к электронному кабинету у злоумышленников появляется возможность оформить кредиты на имя жертвы. Также они могут авторизоваться на других сайтах, на которых зарегистрирован гражданин.
«Пока владелец аккаунта не сменит пароль, мошенники успеют оформить несколько кредитов или запросить налоговый вычет через сайт ФНС на свои счета», — сказала эксперт, которую цитирует агентство «Прайм».
Кроме того, специалист отметила, что в ряде случаев преступники используют полученную информацию для обмана граждан. По словам Леоновой, аферисты с целью получения необходимые им сведения могут связываться с жертвой, представляясь сотрудниками Социального фонда России.
Она подчеркнула, что не следует предоставлять СНИЛС кому-либо без веских причин. Доцент напомнила, что обычно этот номер требуется в Соцфонде, на «Госуслугах» и в рамках трудоустройства.
Напомним, ранее в МВД РФ проинформировали, что телефонные мошенники похищают деньги у пожилых людей, убеждая их перевести средства на «безопасный счет». Аферисты заявляют, что злоумышленники якобы взломали или заблокировали аккаунт жертвы на «Госуслугах». Они утверждают, что перевод средств необходим для задержания преступников.