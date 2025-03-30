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Терапевт объяснила, при каких состояниях озноб указывает на угрозу здоровью

Врач Трапезникова: Резкий озноб без температуры может быть тревожным симптомом.

Источник: Комсомольская правда

Озноб может быть признаком различных заболеваний и патологий. Его игнорирование может привести к серьезным последствиям. Об этом KP.RU рассказала врач-терапевт Валерия Трапезникова.

— Опасны те состояния, которые приводят к резкому ознобу. Они могут нарушать кровообращение в тканях, грозят обмороками, недомоганиями. При любых тревожных симптомах нужна консультация врача. Особенно, если это лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, расстройства сознания, головокружение, — объяснила медик.

По словам специалиста, при появлении озноба в первую очередь стоит обратиться к терапевту. В зависимости от предполагаемой причины, врач может направить пациента к неврологу, гинекологу, эндокринологу или кардиологу.

Что касается народной медицины, если озноб вызван простудой, можно использовать теплые напитки, такие как чай, компот или травяные настои. Однако в большинстве случаев для лечения лучше прибегать к медикаментозной терапии, которую назначит врач. Народные средства без контроля могут быть опасны.