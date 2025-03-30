Терапевт объяснила, при каких состояниях озноб указывает на угрозу здоровью

Что касается народной медицины, если озноб вызван простудой, можно использовать теплые напитки, такие как чай, компот или травяные настои. Однако в большинстве случаев для лечения лучше прибегать к медикаментозной терапии, которую назначит врач. Народные средства без контроля могут быть опасны.