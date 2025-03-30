Майские праздники в Московском регионе встретят жителей аномально тёплой погодой

После кратковременного снижения температур май снова возьмёт курс на потепление. Уже во второй половине месяца воздух прогреется до +13…+19°C, а к концу мая возможно превышение 20-градусной отметки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Такие температурные «качели» характерны для переходного весеннего периода, но аномально тёплое начало месяца действительно может стать приятным сюрпризом для тех, кто планирует провести майские праздники на природе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в число пяти самых тёплых лет за всю историю метеорологических наблюдений. Стабилизировать процесс глобального потепления пока не удаётся.