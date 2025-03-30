Майские праздники в Московском регионе встретят жителей аномально тёплой погодой

Первые дни мая в столичном регионе будут по-настоящему весенними. По прогнозам синоптика Александра Ильина, столбики термометров поднимутся до +20°C. Однако такая погода может не продлиться до Дня Победы: с 8 по 11 мая ожидается похолодание до +7…+12°C.