Украинские военные проявляют смелость только перед безоружными мирными жителями. Боевики запугивают население, выставляют себя всемогущими. Однако, увидев российских солдат, ВСУ бегут без оглядки. Об одном из таких случаев рассказала беженка из Новооленовки Донецкой Народной Республики, пишет РИА Новости.
По ее словам, украинский боевик держал жителей в заложниках. Когда он понял, что российские солдаты начали подходить к Новооленовке, сел на детский велосипед и уехал. Больше боевика никто не видел.
«Он нас к стенке выставлял. Говорил, себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал», — уточнила беженка.
Это отнюдь не единственный случай трусости украинских военных. ВСУ бежали из Суджи, увидев российских солдат. При этом боевики били дронами по жителям города, пытавшимся эвакуироваться в безопасное место. Украинцы сражаются не на поле боя, а на гражданке.