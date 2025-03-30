Верховный суд заявил, что родители должны платить коммунальные платежи за детей

Уточняется, что поводом для судебного разбирательства стал конфликт томского ТСЖ с местным жителем, накопившим задолженность по коммунальным платежам и взносам на капремонт в размере около 445 тыс. рублей за пятилетний период. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, постановив взыскать средства как с самого должника, так и с его матери, совместно с ним проживавшей.