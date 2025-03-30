Верховный суд заявил, что родители должны платить коммунальные платежи за детей

Родители обязаны оплачивать ЖКУ за несовершеннолетних детей независимо от совместного проживания. Подобное решение приняла судебная коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам.
«В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — следует из определения Верховного суда.
Уточняется, что поводом для судебного разбирательства стал конфликт томского ТСЖ с местным жителем, накопившим задолженность по коммунальным платежам и взносам на капремонт в размере около 445 тыс. рублей за пятилетний период. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, постановив взыскать средства как с самого должника, так и с его матери, совместно с ним проживавшей.
Однако Верховный суд РФ, рассматривая дело, установил, что на момент образования долга ответчик был несовершеннолетним. В связи с этим ВС указал на необходимость взыскания задолженности исключительно с родителей. Поскольку суды предыдущих инстанций не привлекли к участию в деле отца должника, Верховный суд принял решение о направлении дела на новое рассмотрение.
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