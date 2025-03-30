Россиян обязали оплачивать коммунальные услуги за детей

Прецедентом послужил спор между томским ТСЖ и местным жителем, который в течение пяти лет не платил коммунальные платежи и взносы на капремонт, накопив долг почти в 445 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, проживавшей с ним. Однако Верховный суд указал, что должник был несовершеннолетним, и задолженность должна быть взыскана с его родителей. Поскольку нижестоящие суды не привлекли к делу отца должника, Верховный суд отправил дело на пересмотр.