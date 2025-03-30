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Россиян обязали оплачивать коммунальные услуги за детей

Родители обязаны платить коммунальные платежи за своих детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе. Об этом говорится в постановлении Верховного суда РФ.

Родители обязаны платить коммунальные платежи за своих детей до их совершеннолетия.

Родители обязаны платить коммунальные платежи за своих детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе. Об этом говорится в постановлении Верховного суда РФ.

«В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания. Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги», — сказано в определении Верховного суда, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что если у несовершеннолетнего недостаточно средств, обязанность по оплате жилья и коммунальных услуг перекладывается на его родителей.

Прецедентом послужил спор между томским ТСЖ и местным жителем, который в течение пяти лет не платил коммунальные платежи и взносы на капремонт, накопив долг почти в 445 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, проживавшей с ним. Однако Верховный суд указал, что должник был несовершеннолетним, и задолженность должна быть взыскана с его родителей. Поскольку нижестоящие суды не привлекли к делу отца должника, Верховный суд отправил дело на пересмотр.

Ранее URA.RU сообщало, что Верховный суд РФ установил, что гарантийный срок на строительные работы составляет пять лет с момента передачи квартиры инвестору. Управляющей компании дается три года для обращения в суд с момента обнаружения недостатков. В споре между управляющей компанией и застройщиком, который отказался ремонтировать протекающую крышу и нарушенную гидроизоляцию, местные суды отклонили иск из-за истечения срока давности, но Верховный суд отменил это решение.