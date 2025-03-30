Новые штрафы для некоторых водителей ждут россиян с 1 апреля

Он также добавил, что с 1 апреля 2025 года упрощенный порядок замены водительских прав без сдачи экзаменов будет отменен. Хаминский уточнил, что для получения российских прав по категориям А и B потребуется сдать только теоретический экзамен, тогда как для категорий C и D необходимо будет пройти полное обучение в автошколе, включая теорию и практику вождения.