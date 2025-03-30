Бьёт — значит не любит: Психолог связала лишний вес у женщин с токсичными отношениями

Психолог добавила, что не нужно сравнивать себя с бывшими партнёрами или матерями. Такие сравнения порождают постоянное соревнование и стресс. Напряжения в организме могут также вызывать проблемы со сном. По словам психолога, если вы плохо спите и не можете расслабиться, это может указывать на хронический стресс или неблагоприятные отношения.