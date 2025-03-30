Матвиенко поздравила российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Мусульманские организации России вносят существенный вклад в укрепление социальной гармонии и взаимопонимания, а также в процесс обогащения культур, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, в которой поздравила российских мусульман с праздником Ураза-байрам и окончанием месяца Рамадан.
"Пусть Ураза-байрам будет светлым и радостным, принесет в каждый дом счастье и благополучие — говорится в тексте обращения, которое опубликовано на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).
Спикер Совета Федерации подчеркнула, что этот праздник служит напоминанием о важности милосердия и чистоты души. Кроме того, по словам Матвиенко, Ураза-байрам призывает быть внимательными и заботливыми по отношению к своим родным и близким, а также оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Напомним, ранее также сообщалось, что с праздником Ураза-байрам российских мусульман поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.