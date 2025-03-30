Матвиенко поздравила российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что этот праздник служит напоминанием о важности милосердия и чистоты души. Кроме того, по словам Матвиенко, Ураза-байрам призывает быть внимательными и заботливыми по отношению к своим родным и близким, а также оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.