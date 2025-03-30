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В России задумались о выпуске монет в честь СВО

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможности выпуска в России памятных монет, посвященных специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил журналистам.

В Госдуме предположили выпуск монет с тематикой СВО в будущем.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможности выпуска в России памятных монет, посвященных специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил журналистам.

«Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — сказал Аксаков в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Такая инициатива была озвучена Госдумой уже не в первый раз.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направляла письмо главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением увековечить память об освобождённых территориях на российских банкнотах и монетах. Причем в Госдуме хотят, чтобы такая валюта была не просто памятной, а полноценно использовалась россиянами по назначению. Банк России ранее уже выпускал тематические монеты, передает деловая газета «Взгляд».