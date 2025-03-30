Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго: США считают необходимым модернизировать арсенал ядерного оружия

В США заговорили о необходимости модернизировать арсенал ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство рассматривает модернизацию ядерного арсенала. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в беседе с телеканалом Fox News.

«Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие», — сказал Райт.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты считают: «главное в ядерном оружии — не применять его».

По словам Райта, чтобы ядерное оружие никогда не пришлось использовать, мир должен быть полностью уверен в трех аспектах: технологическом лидерстве США, надежности систем и достоверности данных об арсенале.

Ранее экс-советник ООН Игорь Никулин в разговоре с KP.RU прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к России, Китаю и США полностью уничтожить свои ядерные арсеналы. По словам эксперта, подобное заявление американского главы вызвано желанием войти в историю как миротворец.