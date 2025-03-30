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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в дни Ураза-байрама

В республике ожидается умеренно теплая погода до +15°.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 56% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: gorodufa.ru

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в дни Ураза-байрама. В республике ожидается умеренно теплая погода до +15°.

По данным Башгидромета, 30 марта осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +9,+14°.

31 марта прогнозируется небольшой дождь, по югу — до умеренного. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +8,+13°.

1 апреля также порадует своей погодой. День пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −1,+4°, днем +10,+15°.