Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в дни Ураза-байрама. В республике ожидается умеренно теплая погода до +15°.
По данным Башгидромета, 30 марта осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +9,+14°.
31 марта прогнозируется небольшой дождь, по югу — до умеренного. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +8,+13°.
1 апреля также порадует своей погодой. День пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −1,+4°, днем +10,+15°.