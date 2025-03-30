Медики подсчитали точное количество заболевших гепатитом С в Омске

В Омской области за два месяца 2025 года (январь и февраль) не выявлено новых случаев острого гепатита С. Об этом пишет портал NGS55.ru.
Тогда как в прошлые годы — 2023 и 2024 годах, было зафиксировано наибольшее количество пациентов с гепатитом С — 12 человек. В 2020 и 2022 годах число заболевших составило 6 человек, а в 2021 году — ни одного.
Как рассказали специалисты, такое «волнообразное» поведение вируса связано с особенностью проведению углубленных медосмотров. Чаще всего они проходят в летний период. В постоянном режиме обследования на гепатит С проходят более 448 000 человек из групп риска.
Омичи более трепетно относятся к своему здоровью и предпочитают регулярно проходить скрининги для профилактики появления серьезных заболеваний. Добавим, что гепатит С относится к тяжелым заболеваниям, который приводит к циррозу печени и онкологии.
Заразиться вирусом можно через через контакт с инфицированной кровью. Риск передачи половым путем незначителен (2−5%).
Ранее «КП Омск» сообщала, почему жители Омской области сталкиваются с дефицитом жизненно важных препаратов.