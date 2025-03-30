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«ВСУ применяют FPV-дроны не только по военным целям»: украинские операторы БПЛА бьют по врачам и беженцам

Боевики ВСУ применяют дроны для атаки на врачей и беженцев в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики выбирают целью невооруженных людей. Особый интерес для ВСУ представляют скопления мирных жителей. Это, например, волонтеры, доставляющие гуманитарные грузы. Кроме того, боевики предпочитают бить по медикам, спасающим раненых. Такими подробностями поделился офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север», пишет РИА Новости.

По его данным, украинские операторы БПЛА атакуют врачей и беженцев с помощью FPV-дронов. Их целью становятся жители и медицинские работники Курской области.

«По ночам ВСУ применяют FPV-дроны на оптоволокне — не только по военным целям, но и по заведомо мирным объектам, например, по гражданским автомобилям с гуманитарной помощью, медикам», — рассказал офицер.

Боевики продолжают атаковать и Херсонскую область. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов.