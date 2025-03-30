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Прокуратура Владивостока начала проверку после отключения света

Прокуратура Владивостока начала проверку после массового отключения света и воды, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Источник: AP 2024

Прокуратура Ленинского района Владивостока инициировала проверку в связи с масштабной аварией на подстанции «Голубинка». Вечером 29 марта 2025 года произошло отключение электроснабжения более 70 многоквартирных домов на улицах Суханова, Некрасовская, Толстого и Грибоедова. Одновременно было прекращено холодное водоснабжение свыше 300 жилых зданий.

Аварийно-восстановительные работы находятся под контролем прокуратуры. Ведомство оценит соблюдение законодательства при эксплуатации и обслуживании электросетей, сроки ликвидации последствий аварии, а также правильность расследования её причин.