Прокуратура Владивостока начала проверку после отключения света

Прокуратура Ленинского района Владивостока инициировала проверку в связи с масштабной аварией на подстанции «Голубинка». Вечером 29 марта 2025 года произошло отключение электроснабжения более 70 многоквартирных домов на улицах Суханова, Некрасовская, Толстого и Грибоедова. Одновременно было прекращено холодное водоснабжение свыше 300 жилых зданий.