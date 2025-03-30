Бизнесмен предупредил о резком росте цен на маркетплейсах

Рахимбердиев подчеркнул серьезность проблемы, связанной с установлением онлайн-площадками скидок за счет продавцов без их согласия. Такие действия создают значительные трудности для селлеров, работающих на этих платформах. Кроме того, наблюдается демпинг со стороны торговцев, обладающих достаточным объемом оборотных средств или другими финансовыми ресурсами. Они могут позволить себе продажу товаров по ценам ниже себестоимости на протяжении длительного времени, что приводит к вытеснению конкурентов с рынка.