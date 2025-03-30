Эндокринолог назвал способы избежать обвисания кожи при похудении

Проблема обвисшей кожи после похудения часто беспокоит людей, которые сбросили значительный вес — 15 и более килограммов. Однако есть несколько эффективных методов, которые помогут избежать этой неприятной ситуации. Об этом KP.RU рассказал врач-терапевт и эндокринолог Алексей Жито.