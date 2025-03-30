Эндокринолог назвал способы избежать обвисания кожи при похудении

Проблема обвисшей кожи после похудения часто беспокоит людей, которые сбросили значительный вес — 15 и более килограммов. Однако есть несколько эффективных методов, которые помогут избежать этой неприятной ситуации. Об этом KP.RU рассказал врач-терапевт и эндокринолог Алексей Жито.
— Необходимо снижать массу тела плавно и постепенно. Принцип «тише едешь — дальше будешь» здесь особенно актуален. При более плавном снижении массы тела кожа и подкожная соединительная ткань успевают адаптироваться и компенсировать свою структуру и функции, — объяснил медик.
Кроме того, специалист порекомендовал с самого начала программы похудения включать в рацион биологически активные добавки. Коллаген, витамин С и омега-3 жирные кислоты поддержат здоровье кожи, улучшат ее эластичность и способствуют восстановлению клеток.
Не менее важен и физический режим. Регулярные бег, плавание или йога не только способствуют сжиганию жира, но и помогают поддерживать тонус мышц. Это снижает вероятность обвисания кожи.
Также стоит исключить гормональные нарушения, такие как гипотиреоз или избыток кортизола, а также метаболические сбои, такие как анемия. Они могут усугубить проблему. В случае серьезных изменений кожи, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, который подберет подходящие методы коррекции.