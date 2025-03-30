Гол Симоняна принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Тюменью»

Выездной матч с «Тюменью» 26-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги принёс «СКА-Хабаровску» победу и важные три очка. В очередной раз красно-синим удалось выиграть благодаря подаче Александра Гаглоева в финале встречи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Армейцы владели преимуществом на протяжении всего матча, но конвертировать его в забитый мяч смогли в последние 10 минут основного времени, — отметили в пресс-службе клуба. — Александр Гаглоев отдал пас в штрафную на Альбека Гонгапшева, тот принял мяч грудью и попытался пробить из-под защитника, только снаряд после удара пошел не в створ ворот, а параллельно им. В это время в штрафную ворвался Артём Симонян и с острого угла забил гол, решивший судьбу этого матча.
«СКА-Хабаровск» набирает 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. На четвёртой позиции находится «Черноморец», который сыграл вничью с «Аланией» и заработал в этом туре всего один балл. У команды 44 очка.
Предстоящий домашний матч с «Балтикой» станет для дальневосточников важным испытанием. В случае победы над лидером красно-синие увеличат свои шансы на выход в стыковые матчи. У калининградцев после 25 игр 53 очка, два поражения и восемь ничьих.
— Тяжёлый перелёт был, и ребята на предыгровой тренировке тяжело дышали, но проявили характер, — прокомментировал итог главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Не дали создать «Тюмени» моментов, но и у нас их тоже было мало. Сейчас игры очень тяжелые, всем нужны очки, очень тяжело играть. Осенью более открытый футбол был, а сейчас все команды практически играют на результат.
Армейцы возвращаются домой, где 6 апреля их ожидает матч с лидером турнира — калининградской «Балтикой». Начало встречи в 15:00.