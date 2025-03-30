Гол Симоняна принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Тюменью»

— Армейцы владели преимуществом на протяжении всего матча, но конвертировать его в забитый мяч смогли в последние 10 минут основного времени, — отметили в пресс-службе клуба. — Александр Гаглоев отдал пас в штрафную на Альбека Гонгапшева, тот принял мяч грудью и попытался пробить из-под защитника, только снаряд после удара пошел не в створ ворот, а параллельно им. В это время в штрафную ворвался Артём Симонян и с острого угла забил гол, решивший судьбу этого матча.