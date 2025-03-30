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Онищенко назвал преждевременными утверждения о появлении нового вируса в РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сведения о якобы новом вирусе, распространяющемся на территории России, необходимо тщательно изучить и дождаться хотя бы одного исследования. Однако такая симптоматика может являться индивидуальной особенностью или же осложнением от другого заболевания, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Источник: Reuters

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в России распространяется вирус, который вызывает высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — сказал он.

Онищенко также отметил, что высокая температура может быть связана с тяжелым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью организма определенного человека.

«Пользуясь этим случаем напомним, что нужно быть к себе внимательным, к детям, особенно к старшим членам вашей семьи, вовремя реагировать, принимать всякого рода лечебные мероприятия. Ну и, конечно, не забывать, что наша медицина всегда готова прийти на помощь, если вы, конечно, к ней обратитесь», — заключил эксперт.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщал о том, что ситуация взята на контроль, а имеющаяся информация, связанная с публикацией, запрошена.