Онищенко назвал преждевременными утверждения о появлении нового вируса в РФ

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в России распространяется вирус, который вызывает высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.
«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — сказал он.
Онищенко также отметил, что высокая температура может быть связана с тяжелым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью организма определенного человека.
«Пользуясь этим случаем напомним, что нужно быть к себе внимательным, к детям, особенно к старшим членам вашей семьи, вовремя реагировать, принимать всякого рода лечебные мероприятия. Ну и, конечно, не забывать, что наша медицина всегда готова прийти на помощь, если вы, конечно, к ней обратитесь», — заключил эксперт.
В свою очередь Роспотребнадзор сообщал о том, что ситуация взята на контроль, а имеющаяся информация, связанная с публикацией, запрошена.