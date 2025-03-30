NYT: USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму

Несмотря на недавнее масштабное сокращение, USAID организовало миссию помощи Мьянме. Так, группа из трех экспертов по оценке последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренние документы агентства.
«В заявлении говорилось, что USAID “находится в контакте со своими международными партнерами по гуманитарной помощи” и что американская “группа по оценке” в составе трех человек готова отправиться в Мьянму», — передает издание.
По оценке NYT, радикальное сокращение Агентства США по международному развитию, проведенное по решению администрации президента США Дональда Трампа, вероятно, создаст серьезные препятствия для восстановительных работ в Мьянме.
Как объявил ранее госсекретарь Марко Рубио, USAID ожидает полная реорганизация — все сотрудники покинут свои должности до сентября 2025 года, а отдельные функции ведомства начнет выполнять Госдепартамент с начала июля.