Свиной грипп и ОРВИ: Врач рассказала, какие вирусы атакуют россиян этой весной

Помимо гриппа сейчас активно циркулируют и другие респираторные вирусы. Риновирусы вызывают сильные насморки, а респираторно-синцитиальный вирус представляет особую опасность для маленьких детей. Что касается коронавируса, то, по словам специалиста, он никуда не исчез, просто теперь люди болеют им в более лёгкой форме и реже обращаются за медицинской помощью.
«К тому же оперштаб по борьбе с коронавирусом прекратил публикацию данных о заболевших», — цитирует слова Протасовой RuNews24.ru.
Ранее сообщалось, что в России выявлены случаи новой вирусной инфекции. Симптомы включают длительную лихорадку и сильный кашель, иногда с кровью, но при этом тесты на CoViD-19 и грипп показывают отрицательный результат.