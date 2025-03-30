Свиной грипп и ОРВИ: Врач рассказала, какие вирусы атакуют россиян этой весной

Помимо гриппа сейчас активно циркулируют и другие респираторные вирусы. Риновирусы вызывают сильные насморки, а респираторно-синцитиальный вирус представляет особую опасность для маленьких детей. Что касается коронавируса, то, по словам специалиста, он никуда не исчез, просто теперь люди болеют им в более лёгкой форме и реже обращаются за медицинской помощью.