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Россияне обращаются в больницы с жалобами на кашель с кровью и температуру: Онищенко призвал не паниковать и ждать исследований

Эпидемиолог Онищенко назвал преждевременными утверждения о новом вирусе в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россияне подняли панику в связи со сведениями о распространении нового вируса. Однако никакой эпидемии не подтверждалось. Более того, симптомы пациентов могут быть осложнениями от других заболеваний. С таким предупреждением выступил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, транслирует ТАСС.

Эпидемиолог призвал россиян не паниковать. Важно дождаться данных исследований. Симптомы — высокая температура и кашель с кровью — могут быть связаны с индивидуальными особенностями организма.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. Скорее всего там и не вирус», — добавил Геннадий Онищенко.

Заявления о вирусе появились совсем недавно. По данным врачей, зафиксировано несколько случаев обращения пациентов со схожими симптомами. Все жалуются на повышенную температуру и кашель с кровью.