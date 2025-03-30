Экология и комфорт: Астана преображается благодаря программе озеленения

В текущем году в районе «Сарыарка» в рамках проекта «Бюджет народного участия-2025» планируется капитальный ремонт более 30 дворовых территорий. Также полностью реконструируют сквер «Паровоз», «Иллюзия», территорию вокзала «Астана-1» и зону возле филармонии им. Е. Рахмадиева. Кроме того, в районе будут проведены капитальные работы по обновлению исторических улиц — Ғұмар Қараш, А. Мамбетова и В. Гёте. Им придадут современный, комфортный облик, сохранив при этом их историческую уникальность. В районе высадят более 4 тыс. деревьев. Чтобы новые насаждения лучше прижились, планируется внедрить дополнительные системы локального полива. Это обеспечит более эффективный уход за зелеными насаждениями и улучшит экологическую обстановку в районе.