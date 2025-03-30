Едим рыбу и бросаем курить: Врач объяснил, как сохранить здоровье сосудов

Основными врагами сосудов врач называет высокое давление, которое механически травмирует сосудистые стенки, и повышенный уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), образующего опасные бляшки. Не менее вредны курение, разрушающее внутреннюю выстилку сосудов, и высокий сахар в крови, ускоряющий их износ.
Для защиты сосудов специалист рекомендует в первую очередь контролировать артериальное давление, не допуская его повышения выше 130/80 мм рт.ст. Не менее важен регулярный мониторинг уровня холестерина и глюкозы в крови. Полный отказ от курения и ежедневная физическая активность (не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю) значительно снижают риски сосудистых заболеваний.
Особое внимание врач уделяет питанию, рекомендуя средиземноморскую диету с обилием овощей, рыбы, оливкового масла и орехов. Поддержание здорового веса (индекс массы тела ниже 25) и объёма талии (менее 94 см для мужчин и 80 см для женщин) помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
«При наличии факторов риска или сосудистых заболеваний используются препараты с доказанной эффективностью. Статины снижают уровень “плохого” холестерина и замедляют развитие атеросклероза», — приводит его слова RuNews24.ru.
Ранее врач перечислила основные признаки микроинсульта. По её словам, заметив их у себя, нужно немедленно обращаться за помощью, поскольку в дальнейшем ишемическая атака может привести к ишемическому инсульту.