Едим рыбу и бросаем курить: Врач объяснил, как сохранить здоровье сосудов

Сосуды — это транспортная система нашего организма, от их состояния напрямую зависит здоровье сердца, мозга и всех органов. Терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, какие факторы чаще всего приводят к повреждению сосудов и как сохранить их здоровье на долгие годы.