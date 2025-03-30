«Загнан в угол»: в Европе прокомментировали отношения Зеленского и США

Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в ловушке американского ультиматума. Теперь Зеленскому предстоит сделать выбор между подписанием невыгодного для страны документа и риском испортить отношения с Белым домом, что может иметь фатальные последствия для государства. Об том пишет французское издание Le Monde.