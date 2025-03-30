В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют дожди с грозой

В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, вечером — с грозой. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный и северо-восточный 6−11 м/с, днем местами, особенно во время грозы, его порывы будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +8 до +16, ночью — от +4 до +9, а по северу области столбик термометра опустится до +2.