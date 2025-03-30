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В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют дожди с грозой

В Ростове в воскресенье будет облачная и теплая погода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье, 30 марта, утром ожидается слабый дождь. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, утром в донской столице температура воздуха составит +9, днем +20, ночью +14. Ожидается небольшая и переменная облачность, ветер восточный 5−8 м/с.

В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, вечером — с грозой. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный и северо-восточный 6−11 м/с, днем местами, особенно во время грозы, его порывы будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +8 до +16, ночью — от +4 до +9, а по северу области столбик термометра опустится до +2.