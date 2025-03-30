Поэт Вадим Цыганов: песня об операции «Поток» была написана за 15 минут

Операция российских бойцов «Поток» точно войдет в историю. Помимо легенд, про нее пишут и песни. Поэт Вадим Цыганов рассказал, что написал текст за 15 минут, транслирует РИА Новости.
Автор песни об освободительной операции «Поток» считает, что слова подсказал сам Всевышний. Сначала текст никак не шёл. После долгих раздумий Вадим Цыганов обратился к Господу, тогда слова сами сложились.
«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу: “Помоги”. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — поделился автор текста.
Напомним, российские бойцы освободили Суджу, ворвавшись в тыл захвативших город боевиков ВСУ. В операции участвовали 800 солдат ВС РФ. Бойцы прошли сложный маршрут, несмотря ни на что.