Глеб Никитин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с праздником Ураза-байрам, который отмечается 30 марта. Текст поздравления распространила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех мусульман, проживающих в Нижегородской области, с праздником Ураза-байрам!
Для последователей ислама этот праздник символизирует духовное обновление и стремление стать лучше. Это время радости, духовного единства представителей разных поколений, когда принято совершать добрые дела.
В Нижегородской области люди разных верований по-соседски, по-доброму ведут межконфессиональный диалог. Все, что мы делаем вместе, направлено на благо нашего региона, на его развитие, на то, чтобы жизнь в регионе была безопасной и комфортной.
Общие ценности помогают нашим народам столетиями мирно сосуществовать рядом, перенимая лучшее, уважая обычаи друг друга. Принципы справедливости, толерантности и взаимопомощи объединяют нас не только в мирной жизни. Среди бойцов спецоперации — тоже люди разных национальностей и вероисповедания, они плечом к плечу, в едином порыве защищают интересы нашей Родины.
Уверен, что наше единство будет только укрепляться! Желаю всем здоровья и благополучия! С праздником!" — говорится в поздравлении.