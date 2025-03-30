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Глеб Никитин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Праздник отмечается 30 марта.

Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с праздником Ураза-байрам, который отмечается 30 марта. Текст поздравления распространила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех мусульман, проживающих в Нижегородской области, с праздником Ураза-байрам!

Для последователей ислама этот праздник символизирует духовное обновление и стремление стать лучше. Это время радости, духовного единства представителей разных поколений, когда принято совершать добрые дела.

В Нижегородской области люди разных верований по-соседски, по-доброму ведут межконфессиональный диалог. Все, что мы делаем вместе, направлено на благо нашего региона, на его развитие, на то, чтобы жизнь в регионе была безопасной и комфортной.

Общие ценности помогают нашим народам столетиями мирно сосуществовать рядом, перенимая лучшее, уважая обычаи друг друга. Принципы справедливости, толерантности и взаимопомощи объединяют нас не только в мирной жизни. Среди бойцов спецоперации — тоже люди разных национальностей и вероисповедания, они плечом к плечу, в едином порыве защищают интересы нашей Родины.

Уверен, что наше единство будет только укрепляться! Желаю всем здоровья и благополучия! С праздником!" — говорится в поздравлении.