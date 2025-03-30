Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за детей

Ранее в Верховный суд поступило заявление от американской компании Google International LLC. Они просят пересмотреть решения трёх нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление около 9,5 миллиарда рублей в адрес дочернего ООО «Гугл» в 2021 году в виде дивидендов, а также выплаты 500 миллионов рублей налогов на эту сумму.