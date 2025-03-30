Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за детей

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — указано в статье 26 Гражданского кодекса.
Таким образом, за несовершеннолетних обязанность по оплате коммунальных услуг и жилого помещения лежит на родителях. Это часть их ответственности по содержанию детей.
Ранее в Верховный суд поступило заявление от американской компании Google International LLC. Они просят пересмотреть решения трёх нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление около 9,5 миллиарда рублей в адрес дочернего ООО «Гугл» в 2021 году в виде дивидендов, а также выплаты 500 миллионов рублей налогов на эту сумму.