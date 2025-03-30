11 общественных пространств благоустроят в Актобе

Небольших парков должно быть много как в самом городе, так и в жилых массивах. Крупными проектами займётся акимат, а на локальных участках важна поддержка предпринимателей. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие Актобе. Главное — не только количество, но и качество благоустройства.