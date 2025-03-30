11 общественных пространств благоустроят в Актобе

Первая из них — территория в районе Алтын Орда на улице Мәңгілік Ел, где осенью прошлого года были высажены сосны. В этом году здесь планируется обустроить небольшой сквер с системой полива, брусчаткой, скамейками, урнами, освещением и малыми архитектурными формами.
Вторая площадка — пустырь напротив торгово-развлекательного центра по улице М. Маметова. Глава региона поручил сохранить все существующие деревья и благоустроить территорию так, чтобы она стала удобной и комфортной для жителей.
Третий проект реализуется в жилом массиве Есет Батыр (Нұр Ақтөбе), на участке между школой и многоэтажными домами. Здесь будет создан сквер с озеленением, системой полива и элементами благоустройства.
Асхат Шахаров подчеркнул, что в 2024 году в городе будет благоустроено 11 общественных пространств. Эта работа проводится при участии социально ответственного бизнеса, поддерживающего инициативу по улучшению городской среды.
Небольших парков должно быть много как в самом городе, так и в жилых массивах. Крупными проектами займётся акимат, а на локальных участках важна поддержка предпринимателей. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие Актобе. Главное — не только количество, но и качество благоустройства.
Напомним, в прошлом году в Актобе были обустроены пять общественных зон. В этом году работа продолжается: в планах — ещё 11 участков, которые станут современными и удобными для отдыха горожан.