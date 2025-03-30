В Узбекистане с 1 апреля сократят социальную норму потребления газа в пять раз

Изменения связаны с окончанием отопительного сезона. Напомним, что изначально повышенная норма в 500 кубометров должна была действовать лишь до конца февраля. Однако из-за холодов и низких температур власти приняли решение продлить её до 1 апреля.
В рамках действующей социальной нормы потребители платят по 650 сумов за кубометр газа. Но как только объем потребления превышает лимит, тариф резко увеличивается — до 1500 сумов за кубометр в диапазоне до 2500 кубов. Это значит, что превышение лимита ведет к более чем двукратному росту расходов на газ.
Стоит напомнить, что ранее анонсированное повышение тарифов на газ и электроэнергию не отменено — его просто отложили до 1 мая. А это значит, что уже через месяц цены вырастут снова: в пределах социальной нормы кубометр газа будет стоить 1000 сумов, а сверх неё — 1800 сумов.
Таким образом, гражданам стоит готовиться к значительному увеличению затрат на коммунальные услуги и пересматривать свои привычки потребления энергии.