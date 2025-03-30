В Узбекистане с 1 апреля сократят социальную норму потребления газа в пять раз

Стоит напомнить, что ранее анонсированное повышение тарифов на газ и электроэнергию не отменено — его просто отложили до 1 мая. А это значит, что уже через месяц цены вырастут снова: в пределах социальной нормы кубометр газа будет стоить 1000 сумов, а сверх неё — 1800 сумов.