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В Узбекистане с 1 апреля сократят социальную норму потребления газа в пять раз

Vaib.uz (Узбекистан. 30 марта). С 1 апреля 2025 года в Узбекистане социальная норма потребления природного газа сокращается с 500 до 100 кубометров. Об этом сообщили в «Худудгазтаминот».

Источник: Vaib.Uz

Изменения связаны с окончанием отопительного сезона. Напомним, что изначально повышенная норма в 500 кубометров должна была действовать лишь до конца февраля. Однако из-за холодов и низких температур власти приняли решение продлить её до 1 апреля.

В рамках действующей социальной нормы потребители платят по 650 сумов за кубометр газа. Но как только объем потребления превышает лимит, тариф резко увеличивается — до 1500 сумов за кубометр в диапазоне до 2500 кубов. Это значит, что превышение лимита ведет к более чем двукратному росту расходов на газ.

Стоит напомнить, что ранее анонсированное повышение тарифов на газ и электроэнергию не отменено — его просто отложили до 1 мая. А это значит, что уже через месяц цены вырастут снова: в пределах социальной нормы кубометр газа будет стоить 1000 сумов, а сверх неё — 1800 сумов.

Таким образом, гражданам стоит готовиться к значительному увеличению затрат на коммунальные услуги и пересматривать свои привычки потребления энергии.