«Авангард» 30 марта сыграет с «Металлургом» при аншлаге

В 63 очных встречах «Магнитка» одержала 29 побед (24 — в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам), а «ястребы» — 33 (19 — в основное время, 12 — в овертайме, 2 — по буллитам). Один матч завершился ничьей. Счет по шайбам — 169:169.