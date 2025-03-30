«Авангард» 30 марта сыграет с «Металлургом» при аншлаге

Третий матч серии плей-офф КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» пройдет сегодня при полном аншлаге.
«Авангард» ведет в серии со счетом 2:0. Как сообщает телеграм-канал хоккейного клуба, все билеты на игру, которая начнётся в 17:00 по омскому времени, раскуплены. Сегодня гости будут стараться отыграться.
В 63 очных встречах «Магнитка» одержала 29 побед (24 — в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам), а «ястребы» — 33 (19 — в основное время, 12 — в овертайме, 2 — по буллитам). Один матч завершился ничьей. Счет по шайбам — 169:169.
Ранее мы писали, что гол Ткачева принес омскому «Авангард» победу над «Металлургом» в плей-офф.