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«Авангард» 30 марта сыграет с «Металлургом» при аншлаге

В кассах «G-Drive Арены» в Омске все билеты на матч распроданы.

Источник: Комсомольская правда

Третий матч серии плей-офф КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» пройдет сегодня при полном аншлаге.

«Авангард» ведет в серии со счетом 2:0. Как сообщает телеграм-канал хоккейного клуба, все билеты на игру, которая начнётся в 17:00 по омскому времени, раскуплены. Сегодня гости будут стараться отыграться.

В 63 очных встречах «Магнитка» одержала 29 побед (24 — в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам), а «ястребы» — 33 (19 — в основное время, 12 — в овертайме, 2 — по буллитам). Один матч завершился ничьей. Счет по шайбам — 169:169.

Ранее мы писали, что гол Ткачева принес омскому «Авангард» победу над «Металлургом» в плей-офф.