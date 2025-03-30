ЖКХакинг: Россиянам объяснили, как вычеркнуть лишние платежи из квитанций и сэкономить

Один из действенных способов экономии — отказ от устаревших услуг. Например, многие до сих пор платят за радиоточку, хотя ею не пользуются. Ежемесячный платёж за эту услугу в разных регионах может превышать 100 рублей, что за год выливается в значительную сумму. Для отказа необходимо подать заявление в МФЦ или центр «Мои документы» с оплатой госпошлины.