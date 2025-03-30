Исламовед Ахунов рассказал, как мусульмане празднуют Ураза-байрам

Ураза-байрам завершает месяц Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост, укрепляя дисциплину. Праздник разговения символизирует не только торжественную трапезу, но и проявление щедрости, а также радость от личной работы над собой.
Когда наступает Ураза-байрам.
В беседе с aif.ru исламовед, востоковед, ведущий научный сотрудник Академии наук Татарстана Азат Ахунов рассказал, что Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе, символизирующий окончание месяца Рамазан, когда мусульмане воздерживаются от еды и питья, стремясь к духовному очищению.
«Ураза-байрам становится временем празднования успешного завершения этого испытания, выражения благодарности за дарованные силы и возможности для внутреннего обновления. То есть, сам праздник Ураза-байрам — это кульминация месяца поста, празднование того, что мусульманину удалось обуздать свои страсти и желания, укрепить свою веру и приблизиться к Аллаху», — рассказал эксперт.
По его словам, этот день также символизирует радость, благодарность и единение с семьей и общиной.
«Духовная суть заключается в том, что мусульмане благодарят Бога за поддержку во время поста и за все блага в жизни», — подытожил Азат Ахунов.
Как совершаются праздничые молитвы в Ураза-байрам.
Праздник начинается с омовения и надевания чистой одежды, после чего мусульмане направляются в мечеть на праздничную молитву. Как пояснил aif.ru Ахунов, верующие часто идут пешком, обмениваясь поздравлениями.
Праздничная молитва-намаз проводится утром, после восхода солнца, но до полудня. Она отличается от обычных намазов своей краткостью. Затем читается хутба-проповедь, в которой затрагиваются темы Рамазана, милосердия и единства.
«По окончании молитвы и хутбы мусульмане поздравляют друг друга словами “Ид мубарак” (счастливого праздника) или местными вариациями в зависимости от региона и обмениваются добрыми пожеланиями», — рассказал эксперт.
Что обычно делают в Ураза-байрам.
Азат Ахунов рассказал aif.ru, что перед праздником Ураза-байрам каждый мусульманин обязан выплатить закят аль-фитр — милостыню, чтобы помочь нуждающимся присоединиться к торжеству.
После праздничной молитвы читается хутба-проповедь о значении Рамазана, милосердии и единстве.
«По окончании молитвы и хутбы мусульмане поздравляют друг друга словами “Ид мубарак” и обмениваются добрыми пожеланиями», — отметил эксперт.
После молитвы семьи собираются за праздничным столом, а также посещают родственников и друзей.
«Дети получают подарки, а взрослые обмениваются добрыми пожеланиями. В течение дня люди посещают родственников и друзей, ходят в гости друг другу. Обязательных угощений нет, поскольку мусульмане проживают в разных регионах мира, многие накрывают на стол свои традиционные блюда, но не повседневные, а праздничные. Но, например, в Татарстане и Башкортостане принято встречать мужчин из мечети свежеиспеченными блинами с медом и чаем. Желательно присутствие на столе фиников — которыми предпочитал разговляться пророк Мухаммад», — объянил Азат Ахунов.
В 2025 году праздник наступит в ночь с 30 на 31 марта. Празднование может длиться от одного до трех дней в зависимости от страны. В некоторых случаях застолья и гуляния продолжаются дольше, например, если праздник выпадает на середину недели, его могут продлить до выходных.