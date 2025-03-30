Исламовед Ахунов рассказал, как мусульмане празднуют Ураза-байрам

«Дети получают подарки, а взрослые обмениваются добрыми пожеланиями. В течение дня люди посещают родственников и друзей, ходят в гости друг другу. Обязательных угощений нет, поскольку мусульмане проживают в разных регионах мира, многие накрывают на стол свои традиционные блюда, но не повседневные, а праздничные. Но, например, в Татарстане и Башкортостане принято встречать мужчин из мечети свежеиспеченными блинами с медом и чаем. Желательно присутствие на столе фиников — которыми предпочитал разговляться пророк Мухаммад», — объянил Азат Ахунов.