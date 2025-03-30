DM: Трамп может остаться у власти до 2037 года благодаря поправке к Конституции

Американский лидер Дональд Трамп, если пожелает, сможет оставаться у власти еще долгие годы. Всё благодаря 22-й поправке к Конституции Соединенных Штатов. О ней подробно рассказал британский таблоид Daily Mail.
Именно 22-я поправка позволит Дональду Трампу обойти ограничение. Кандидат сможет быть президентом более двух сроков подряд. Дональд Трамп имеет возможность баллотироваться на должность заместителя главы государства. Следующий избранный президент США по договоренности уйдет в отставку, тогда нынешний американский лидер может вновь вступить на должность.
«Возможность для Трампа остаться на третий срок — а потенциально и на четвертый до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, — не только возможна, но и проста», — отмечается в материале.
Для нынешнего американского лидера эта лазейка — хорошая возможность. В противном случае Дональд Трамп может попасть в тюрьму. Такая вероятность есть, если кто-то из демократов победит на следующих выборах.