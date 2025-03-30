«Привлечь к ответственности»: в США раскрыли способ давления на Украину

24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Американскую — представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Позднее американцы заявили, что «стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня».