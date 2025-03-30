Для привлечения Украины к ответственности необходимо наладить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном. Подобным мнение поделился бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью с британским журналистом Джорджем Гэллоуэем.
«Очень важно было восстановить доверие, чтобы Россия была уверена, что США смогут привлечь Украину к ответственности», — рассказал Риттер.
Риттер подчеркнул, что только взаимное доверие между Москвой и Вашингтоном создаст условия для конструктивного воздействия на Киев и организации мирных переговоров.
24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Американскую — представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Позднее американцы заявили, что «стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня».